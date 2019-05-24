محاكمة شخص بالتسبب في وفاة طبيبة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

يواجه شخص أمام محكمة الاستئناف بالفجيرة، تهمة القتل الخطأ، بعد أن قاد مركبته بسرعة عالية، ما أدى إلى انحرافها إلى المسار المعاكس مسبباً تصادماً مع ثلاث مركبات، ما أسفر عن وفاة طبيبة كانت في طريقها هي وزوجها إلى المستشفى. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم كان يقود مركبته على طريق مربض الرئيس في إمارة الفجيرة، وبشكل مفاجئ انحرفت المركبة، ودخلت في الشارع المعاكس، ما أدى إلى اصطدامها بثلاث مركبات، وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن الحادث نتج عنه إصابات بليغة للطبيبة، كانت السبب المباشر في وفاتها في موقع الحادث، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى. وطلب المتهم (الحاصل على كفالة)، خفض قيمة الغرامة المفروضة عليه، مؤكداً أنه تكفل بدفع مبلغ الدية كاملاً. وأكد المتهم في جلسات سابقة أن الحادث قضاء وقدر، وأنه لم يقصد إزهاق روح الضحية، التي تسبب في وفاتها بالخطأ، موضحاً أنه فقد السيطرة بشكل مفاجئ على المركبة، ولم يتمكن من التحكم في مسارها، على الرغم من أنه كان يقودها بتركيز، ولم يكن منشغلاً بأي شيء آخر.