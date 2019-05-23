إصابة مواطن بتصادم في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أصيب مواطن بإصابات متوسطة، بعد أن انحرفت مركبته عكس السير، وتسبب في اصطدام خمس مركبات أخرى، وتم نقله إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي، إن قائد المركبة مواطن كان يسير باتجاه مدينة خورفكان، عبر التحويلات المحددة للمركبات، إلا أن مركبته انحرفت للتحويلة المعاكسة المتجهة لإمارة الفجيرة، ما تسبب في حادث تصادم بينه وبين مركبة أخرى، ما أدى إلى تضرر خمس مركبات دون تسجيل أي إصابات فيها.

وناشد اليماحي ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الشوارع التي تكون بها تحويلات نتيجة الصيانة، مشيراً إلى أن تجاوز السرعة بمثل هذه الشوارع قد يتسبب بحوادث خطرة، تكون عواقبها غير محمودة.