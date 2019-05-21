محاكمة 3 أشخاص بتهمة تزوير حيازة مركبة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية ثلاثة متهمين آسيويين بتزوير شهادة تحويل مركبة والاستيلاء على مبلغ 30 ألف درهم، إذ باع المتهم الأول المركبة بأوراق مزوّرة بالاشتراك مع بقية المتهمين للمجني عليه.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم، فأنكروها، وقال أحدهم إنه ذهب إلى إدارة المرور في الشارقة، بناء على طلب المتهم الأول، وطلب خدمة حيازة مركبة وتحويلها إلى إمارة أخرى، فيما أقر المتهم الأول بأنه باع المركبة لشخص آسيوي لا يعرفه في مدينة العين مقابل 30 ألف درهم. وقال المتهم الثاني إنه تم تحويل المركبة باسمه وتسلّم ورقة التحويل من المتهم الثالث، وأعطاها لآخر لا يعرفه، وتسلموا مبلغ 30 ألف ثمن السيارة.

وطلب محامي الدفاع تكفيل المتهمين، فيما طلبت النيابة إدانتهم، وقرّرت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 11 من يونيو المقبل.