لوح خشبي يقتل عاملاً بالخطأ في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

توفي عامل بناء آسيوي، في العقد الثالث من عمره، أثناء تأدية عمله في شركة هندسية، نتيجة سقوط لوح خشبي بالخطأ من سطح مبنى قيد الإنشاء عليه أثناء العمل.

وأمام محكمة الاستئناف في الفجيرة، قال مدير الشركة الهندسية إن المجني عليه قبل أن يدخل المبنى، تم إخباره مع بقية العمال من قبل مشرف الموقع، بأهمية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، كما تم إعلامهم بأن المنطقة التي وقف فيها غير مسموح بالاقتراب منها، لما تشكله من خطر كبير عليهم ولعدم تثبيت الألواح الخشبية بعد، إلا أن المجني عليه لم يلتزم بالمساحة المحددة للعمل فيها، وعمل في مكان لم يصرح له العمل فيه، وقام بتخطيط المساحات حتى يتمكن من الانتهاء من عمله بسرعة، إلا أن لوح الخشب كان غير مثبت وسقط عليه مسبباً له نزيفاً بالدماغ.

وأكد أن الشركة، التي يتولى إدارة شؤونها مدرجة ضمن شركة الاستشارات الهندسية، التي تشرف على مراحل البناء، ولا يدخل ضمن مسؤوليتها الإشراف على العمال وما يتعرضون له من مخاطر أثناء تأديتهم عملهم بالشركة، بما في ذلك التأمين على حياتهم في المواقع الإنشائية، فيما استجابت هيئة المحكمة لطلب محامية المتهم، التي طلبت أجلاً لتقديم مذكرة الدفاع، وحجزت المحكمة القضية للحكم فيها لاحقاً.