خليجي يعترف بسب صديقه ويطلب الرأفة من المحكمة

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

نظرت محكمة الاستئناف أبوظبي قضية خليجي، اعترف بسب وقذف وتهديد صديقه بصورة علنية، وطلب من المحكمة الرأفة. وكانت المحكمة الابتدائية حكمت بالغرامة المالية بقيمة 20 ألف درهم لتسوية الخلاف بين المتخاصمين، كونهما صديقين وجيراناً، إلا أن المستأنف لم يرض، فطعن على الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب خليجي برفع دعوى قضائية، يشكو فيها صديقه وجاره، من الجنسية نفسها، بسبه وقذفه وتهديده بالقتل، في حال لم يبتعد عنه، وذلك بسبب مطالبته بمبلغ مالي كان المتهم قد اقترضه منه، فيما بينت التحقيقات أن المتهم استمر في الوعيد والتهديد للشاكي، ما دفع الشاكي للذهاب إلى النيابة العامة، وتقديم شكوى ضد المتهم.

واعترف المتهم خلال جلسة الاستئناف بالتهم المنسوبة إليه، طالباً الرأفة وخفض الغرامة، نظراً لظروفه المالية الصعبة، مع السماح له بمهلة لتسوية الخلاف، خصوصاً أنه والشاكي أصدقاء وجيران.