سقوط طائرة صغيرة في دبي ووفاة ركابها الأربعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة صغيرة من طراز DA42، مسجلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي، مضيفة أن الطائرة تحطمت على بعد ثلاثة أميال جنوب المطار، وعلى متنها أربعة ركاب، ثلاثة منهم بريطانيون والرابع من جنوب إفريقيا، وقد لقوا حتفهم جميعاً.

وأفادت الهيئة في بيان لها، أمس، بأن فريقاً من المحققين لديها وصل إلى موقع الحادث، وأن الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت إلى طبيعتها.

وأكدت مؤسسة «مطارات دبي»، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن حركة الملاحة الجوية عادت إلى سيرها الاعتيادي في مطار دبي الدولي، بعد تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل أخرى إلى مطار آل مكتوم الدولي، احترازياً، من الساعة 19:37 إلى الساعة 20:22 بالتوقيت المحلي للدولة، بسبب سقوط الطائرة.