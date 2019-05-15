شرطة دبي تسترد حسابات واتس آب مخترقة

المصدر: محمد فودة-دبي

حذرت شرطة دبي من فتح روابط مجهولة عبر تطبيق واتس آب، لاحتمالات تعرضها للاختراق من قبل قراصنة يغرون أصحاب الحسابات بجوائز وهمية، أو الاشتراك في مسابقات ثم يخترقون حساباتهم ويستخدمونها لأغراض مختلفة، مثل طلب مساعدات من الأشخاص الموجودين في قائمة أصدقائه.

وقال نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي النقيب عبدالله الشحي لـ"الإمارات اليوم" على هامش مؤتمر صحافي بحضور القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري ومساعده للبحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري إن الإدارة ساعدت 1177 شخصاً في استعادة حسابات واتس اب تم اختراقها، بالإضافة إلى 90 حساب انستغرام و10 حسابات فيس بوك وسناب شات، وذلك من إجمالي 9046 بلاغاً تلقتها عبر منصتها الذكية "e.crime" التي توفر مساعدات فورية لأفراد المجتمع دون الحاجة للتوجه إلى مركز الشرطة أو الحضور إلى الإدارة العامة للتحريات.