عصابة مقنعين تقتحم شركة صرافة بطريقة سينمائية

المصدر: محمد فودة-دبي

أحالت النيابة العامة عصابة تتكون من خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم بسرقة 183 ألف درهم ليلاً بالإكراه من مركز صرافة مستخدمين أسلحة بيضاء وسلكا كهربائيا، بعد أن اقتحموه مرتدين أقنعة ونظارات ما أثار الرعب في نفوس المتواجدين وسرقوا الأموال من درج المحاسبة ولاذوا بالفرار لكن ألقي القبض عليهم.

وقال رئيس النيابة في بر دبي المستشار شعيب علي أهلي، الذي باشر التحقيق في الواقعة، إن أفراد العصابة خططوا للجريمة في وقت سابق، واتخذوا شقة في إمارة الشارقة وكراً لاجتماعاتهم، حيث قاموا بالتخطيط للعملية، وعاينوا المكان أكثر من مرة لوضع خطتهم وتعديلات بغية تنفيذ جريمتهم بنجاح، ثم وزعوا الأدوار فيما بينهم، واشتروا الأدوات اللازمة للعملية من أسلحة بيضاء وسلك كهربائي واقنعة ونظارات حتى لا يتم التعرف إليهم.

وأضاف أن المتهمين اعترفوا بأنهم حددوا ساعة الصفر بعد مسح المكان بشكل دقيق واختيار أنسب الأوقات لتنفيذ الجريمة، ثم وضعوا أقنعتهم التنكرية واقتحموا المكان مساء، حاملين ساطور وسكينتين وسلكا كهربائيا، فأثاروا الرعب والخوف في نفوس المتواجدين واستولوا على نقود من عملات مختلفة تقدر إجمالاً بنحو 183 ألف درهم، كانت موجودة في درج المحاسبة، ووضعوها في حقيبة ظهر كان يرتديها المتهم الأول ثم لاذوا بالفرار.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جناية السرقــة ليلاً باستخدام السلاح، طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات مطالبة بتشديد العقوبة.