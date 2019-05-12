مسؤول لـ"الإمارات اليوم": الحياة طبيعية في ميناء الفجيرة والحديث عن انفجارات أكاذيب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفى مسؤول بميناء الفجيرة صحة الاخبار التي تحدثت عن وقوع انفجار في ميناء الفجيرة.

وقال مسؤول في الميناء لـ"الإمارات اليوم" الحياة طبيعية في الميناء ولاتوجد أي حرائق، ولم نشهد أية انفجارات، ومايتردد عن ذلك اكاذيب.

وأضاف: الحياة طبيعية تماما كالمعتاد، ولم يتم تفعيل أي بند من بنود الطوارئ.

لقطات من ميناء الفجيرة اليوم

من جهته أشار مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، للإمارات اليوم أن "حقيقة مايتم تداوله من انفجارات غير حقيقية، ولم تسجل إمارة الفجيرة أي حرائق اليوم.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة "ننفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة فجر اليوم".

وأضاف "نؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

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