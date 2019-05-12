محاكمة عصابة سطت على شركة صرافة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

باشرت محكمة جنايات الشارقة في محاكمة عصابة مكونة من خمسة أشخاص من جنسية إفريقية، متهمين باقتحام شركة للصرافة والشروع في سرقتها، مستخدمين السواطير والمطارق الخشبية، لكن سرعة استجابة الشرطة ومقاومة الموظف أفشلتا عملية السرقة.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وهي الشروع بالسرقة من شركة عالمية للصرافة باستخدام السلاح، فأقروا بالسرقة، وقالوا إنهم دخلوا الموقع بعد تخطيط للسرقة تم بينهم قبل يومين من الواقعة.

وتابعوا بأنهم ذهبوا لفرع الشركة مشياً على الأقدام، وكانوا يخفون سكاكين وسواطير ومطارق تحت ملابسهم حتى لا يراها أحد، وقبيل إغلاق المحل بلحظات هاجموا المحل بالأسلحة البيضاء، وهددوا الموظف هناك، لكنهم لم يتمكنوا من سرقة شيء، بسبب إغلاق الكاشير ووصولهم متأخرين، لافتاً إلى أنهم هربوا وبعدها تم ضبطهم من قبل الشرطة.

وطلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما أجّلت المحكمة القضية لتاريخ 26 مايو، لسماع حارس الشركة، والموظف الذي كان وقت الواقعة.