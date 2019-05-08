مشاجرة نسائية تنتهي بعاهة مستديمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتهت مشاجرة نسائية بين نزيلتين في توقيف مركز شرطة في دبي، بعاهة مستديمة، وجنحتي سبّ واعتداء على سلامة الغير.

وقالت المتهمة الأولى (عربية)، في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت في مطعم توقيف مركز شرطة البرشاء، فارتكبت المتهمة الأخرى (عربية) تصرفاً مقزّزاً، فطلبت منها التوقف عن ذلك السلوك، إلا أنها سبّتها، فدبت مشادة كلامية بينهما، ثم فوجئت بالأخيرة تمسك يدها وتعض إصبعها لتخلع الظفر وجزءاً من اللحم، وتسبب لها عاهة مستديمة بنسبة 5%.

فيما ذكرت المتهمة الأخرى أنها كانت تتحدث هاتفياً مع أحد أقاربها، وتشكو له مشكلاتها المالية، ثم لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء، فاقتربت منها المتهمة الأولى وسخرت منها، قائلة: «دائماً تبكي وتعملي دراما»، فطلبت منها عدم التدخل في شؤونها، وحين عادت إلى عنبر التوقيف تجددت المشادة الكلامية بينهما، وأمسكت بشعرها، ووضعت إصبعها في فمها، ما دفعها إلى عضها.