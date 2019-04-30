السجن 10 سنوات لقاتل صديقته السابقة في مركز "مساج" بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات بحق آسيوي قتل حبيبته السابقة داخل مركز مساج تعمل به، خنقاً بمنشفة، بسبب خلافات غرامية بينهما، بدأت حين استلمت منه مبالغ مالية بعد أن وعدته بالزواج، كما قضت بحبسه ستة أشهر إضافية بعد إدانته بسرقة متعلقاتها.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإنه توجه إلى المركز الذي تعمل به بأحد الفنادق في منطقة الرفاعة، باعتباره زبوناً، وحين اختلى بها في غرفة التدليك، حاول التفاهم معها وتذكيرها بعلاقتهما السابقة، ثم طلب ممارسة الجنس معها فرفضت وطردته، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي فغضب بشدة، وأمسكها من الخلف، ثم لفّ ذراعه حول رقبتها حتى سقطت على الأرض وضغط على رقبتها، ثم تناول منشفة ووضعها على فمها حتى كتم أنفاسها وأنهى حياتها، انتقاماً منها لسوء سلوكها معه.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه توجه إلى أحد مراكز المساج بمنطقة الكرامة، والتقى بالمجني عليها، وبعد تدليكه مارست معه الجنس، وأعجب لكونها جميلة فعرض عليها الزواج، مقابل إعطائها 5000 درهم كانت بحوزته، فوافقت وأعطاها المبلغ وتبادلا أرقام الهواتف، وكانا يتواصلان عبر «واتس أب»، ونشأت بينهما علاقة غرامية، ودأب على تحويل رصيد هاتفي لها، وطلبت منه ذات مرة 2000 درهم بدعوى أن أمها مريضة وفي حاجة للعلاج، فأعطاها المبلغ واستمرت العلاقة فترة، إلى أن حجبت رقمه فجأة وتوقفت عن التواصل معه، فجنّ جنونه لأنها فعلت ذلك، بعد أن رفض إقراضها مبلغاً إضافياً.

وأضاف أنه ظل يبحث عنها حتى عثر على صورتها عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتحتها رقم هاتف، فاتصل به ليخبره شخص أنها تعمل لديه بأحد مراكز المساج، فطلب موعداً منها، وتوجه إلى هناك.

وأشار إلى أنه طلب منها ممارسة الجنس معه لكنها رفضت، مؤكدة أنها ستقدم له الخدمات الرسمية فقط، فدبّت مشادة كلامية بينهما وسبّت أمه، فتصاعد الموقف ونشبت أظافرها في وجهه، ما دفعه إلى خنقها بيديها ثم كتم أنفاسها بمنشفة، لمدة 10 دقائق حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم أخذ هاتفها وهرب إلى مقر سكنه، ثم طلب إجازة من عمله وحاول الفرار من الدولة، ولكن قبض عليه. وقال شاهد من شرطة دبي إن فريق عمل من البحث الجنائي تحرك فور تلقّي البلاغ، وتم رصد المتهم بوساطة الكاميرات الموجودة في البناية، فحدد موقعه وتم إلقاء القبض عليه واعترف بجريمته تفصيلياً، كما أرشد إلى هاتف المجني عليها، والملابس التي كان يرتديها حين ارتكب الجريمة.

وأقر المتهم خلال مثوله أمس أمام محكمة الجنايات بتفاصيل الجريمة، لافتاً إلى أنه قتلها فقط ولم يسرقها وفق لائحة اتهامات النيابة العامة.