4 حوادث رئيسة يتعرَّض لها الأطفال في المنازل

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أفادت وزارة الداخلية بأن أكثر أربعة حوادث شيوعاً، يتعرض لها الأطفال في الدولة: السقوط من نوافذ البنايات، والاختناق، والحروق، والغرق في حمامات السباحة المنزلية، داعية شرائح المجتمع إلى القيام بمسؤولياتهم في تعزيز أمن المنازل، وتعزيز وسائل الحماية، والتفاعل مع حملتها الخاصة بالأطفال، بنشر رسائلها التوعوية التي تعزز السلامة والحماية المدنية، خصوصاً في البيوت.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية، في فيديو نشرته ضمن حملتها المستمرة «سلامة دارك»، التي تتضمن حملة فرعية خاصة بالأطفال، لحمايتهم من المخاطر المتنوعة تحت شعار: «أطفالك.. مسؤوليتنا»، الجمهور إلى المشاركة بآرائهم، لتحديد أكثر الحوادث والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال في المنازل، وذلك عبر حسابات وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحدد مشاركون أكثر الحوادث التي يتعرض لها الأطفال، وهي: السقوط من النوافذ والحروق، بالإضافة إلى حوادث الدهس، فضلاً عن المخاطر المترتبة على الألعاب الإلكترونية، فيما ذكر آخرون أن هناك مخاطر صحية أخرى تطال الأطفال في المنازل، في مقدمتها تناقل الفيروسات، والتسمم من الأغذية المعلبة، داعين إلى أهمية توعية الأهالي بالانتباه إلى أولادهم، والمحافظة على سلامتهم.

وأطلقت القيادة العامة للدفاع المدني، بالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني، حملة «سلامة دارك»، ضمن خطة التوعية الرئيسة لعام 2019، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر ثقافة السلامة والوقاية بين أفراد المجتمع، وتوجيههم بضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة التي حددها الدفاع المدني لسلامة منازلهم، والوقاية من مخاطر الحريق.

واستهدفت خطة التوعية كل أنواع المساكن الخاصة والتجارية ومساكن العمال، حيث شكلت نسبة الحرائق في هذه المنشآت السكنية 60% من حرائق المباني على مستوى الدولة العام الماضي، كما أنها تشكل خطراً مباشراً على الإنسان، الذي يقطن فيها معظم وقته.

وتتضمن الحملة ورشاً توعوية ومعارض تثقيفية في المتاجر الكبرى، وتوزيع مطويات توعية، ودورات تدريبية في مجالات الإطفاء والسلامة العامة، إلى جانب إطلاق رسائل الحملة على شكل منشورات وفيديوهات عبر وسائل الإعلام كافة.

وتستهدف الحملة كل شرائح المجتمع، في موضوع التوعية بالحفاظ على أمن المنازل وتعزيز وسائل الحماية، وتتوجه في حملة فرعية إلى ربات المنازل لدورهن الحيوي في مراقبة المنزل، ومتابعة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وأهمية الحفاظ على كل منها بصورة آمنة، فيما تواصل القيادة العامة للدفاع المدني، طوال العام، حملة منظومة «حصنتك» بفرعيها للمنازل والبنايات التجارية.

وأطلقت إدارة الإعلام الأمني وسماً خاصاً بالحملة «هاشتاغ» #سلامة_دارك، تدعو شرائح المجتمع للتفاعل معه بنشر الرسائل التي تطلقها إدارات الدفاع المدني، التي تعزز السلامة والحماية المدنية، خصوصاً في البيوت.

ضعف الوعي الوقائي

قالت القيادة العامة للدفاع المدني إن أهم أسباب الحرائق ضعف الوعي الوقائي لدى بعض الأهالي، فضلاً عن إهمال البعض اشتراطات الوقاية والسلامة في المنازل، حيث تتضاعف بذلك الخسائر في الأرواح والممتلكات، جراء الحريق والاختناق باستنشاق الدخان المنبعث منه، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود للتوعية بأهمية توفير أنظمة السلامة، والحرص على صيانتها بصورة منتظمة لتجنب هذه المخاطر، ومن أهمها جهاز كاشف الدخان المعتمد من قبل مشروع «حصنتك»، الذي تم إطلاقه أخيراً، وطفاية الحريق، حيث لا يمكن لأي منزل الاستغناء عنهما باعتبارهما من الدعائم الأساسية للوقاية والسلامة.