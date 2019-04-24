نقاش حول مباراة كرة قدم يقود مواطناً إلى المحكمة

المصدر: محمد فودة-دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظف إماراتي 28 عاماً يقيم في مدينة العين سب شخصاً إماراتياً آخر عبر برنامج سناب شات، كما هدده بالقتل عبر البرنامج ذاته، إذ أرسل إليه عبارة " والله لو شفتك لاقتلك" وذلك أثناء نقاشهما حول مباراة كرة قدم.



وأفاد المجني عليه 28 عاماً إنه كان موجوداً في إمارة دبي حين تعرض للتهديد والسب من قبل المتهم عبر برنامج التواصل الاجتماعي "سناب شات" بأن أرسل إليه الأخير عبارة "والله لو شفتك لاقتلك" وسب والديه، وذلك أثناء نقاشهما سوياً حول إحدى مباريات كرة القدم في الدوري الإمارتي، لافتاً إلى أن المتهم تهجم عليه فجأة وشرع في سبه وقدم صورة من المحادثة التي دارت بينه وبين المتهم.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية التهديد باستخدام شبكة معلوماتية وجنحة السب باستخدم الشبكة.