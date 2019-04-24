حبس عامل نظافة تحرش بطفل في الشارع

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس عامل نظافة آسيوي ثلاثة أشهر والإبعاد، بعد إدانته بالتحرش بطفل في الشارع، حتى أصابه بالخوف والرعب، وحين واجهته أم الطفل لاحقاً تصرف بلا مبالاة، ما دعاها إلى إبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض عليه وواجهته بالكاميرات، فاعترف بجريمته.

وأفاد الطفل المجني عليه (آسيوي ـ 11 عاماً) بأنه كان يلعب في أحد الأزقة القريبة من سكنه، فحضر إليه شخص يستقل دراجة هوائية، وألقى عليه التحية وسأله عن حاله، ثم اقترب وسأله عن اسمه ومدرسته، وما إذا كان والداه يعملان وأين يسكن، ثم سأله عما إذا كان هناك أحد في منزله، فكذب عليه وأخبره بأن والديه غير موجودين، فعرض عليه المتهم مرافقته إلى المنزل، ولم يكن يعلم نيته السيئة، واقترب منه المتهم وتحرش به، وتمادى في التحرش حتى شعر الطفل بالخوف، فدفعه وفر هارباً تجاه البناية، ثم توجه سريعاً إلى شقته وأخبر والدته بما حدث.

من جهتها، قالت أم الطفل إنها شعرت بغضب حين حضر ابنها في حالة نفسية سيئة، فنزلت مسرعة إلى أسفل البناية، وشاهدت المتهم يتحدث مع الحارس، فتوجهت نحوه وسألته عن سبب تحرشه بابنها، إلا أنه نفى ذلك، وأبدى نوعاً من اللامبالاة، فأبلغت الشرطة.

وذكر شاهد من شرطة دبي أنه كان على رأس عمله حين ورد البلاغ، فانتقل مع مجموعة من أفراد الشرطة والتقى المجني عليه، لافتاً إلى أنه باشر عملية البحث والتحري، وتم التعرف إلى المتهم من خلال إحدى كاميرات المراقبة، وشوهد بشكل واضح وهو يتحرش بالمجني عليه، وقيام الطفل بدفعه والإفلات منه، فتم تحديد هويته من خلال حارس البناية، وألقي القبض عليه، واعترف بجريمته.