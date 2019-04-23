«خدمات ذكية» في شرطة مصفح

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

افتتح مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة في شرطة أبوظبي، العميد محمد سهيل الراشدي، منصة ذكية للخدمات في مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية، في إطار تقديم أفضل الخدمات التي تعزّز إسعاد المتعاملين، وتختصر زمن الخدمة، وسرعة الاستجابة.

وتتيح المنصة، تقديم مجموعة من الخدمات، منها فتح واستكمال طلبات البلاغات «الجنائية، والمفقودات والمعثورات، وشيكات من دون رصيد، وعدم دفع أجرة»، وكذلك استكمال النواقص في محاضر الاستدلال، والتوقيع الإلكتروني على لائحة الأقوال، ونظام المرور والترخيص، ونظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وذكر مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، العميد محمد مسلم العامري، أن المنصة توفر خدمات ذكية للجمهور، عن طريق قنوات مختلفة على مدار الساعة وبأساليب مبتكرة.