"فاتنة سناب شات" في قبضة "شرطة دبي" بعد استدراج 50 شاباً

المصدر: محمد فودة-دبي

يتمتع بسمعة جيدة في محيطه الاجتماعي، ويعمل في جهة مرموقة، ويتقاضى راتباً يضمن له رفاهية العيش وجودة الحياة، إلا أن طمعه في الحصول على المزيد، قاده لأبشع أساليب الكسب، مستغلاً رحابة الفضاء الرقمي، وسهولة التستر خلف حسابات وهمية على «سناب شات»، حيث انتحل شخصيات عدة لفتيات خليجيات، بهدف الإيقاع بالشباب والاحتيال عليهم عبر طلب تحويل مبالغ مالية لكسب الرضا والود واللقاء.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال سالم الجلاف، ان أمر «فاتنة سناب شات» اكتشف، بالصدفة من قبل فتاة علمت أن هناك من يدير حساباً وهمياً مستخدماً صورها باسم مختلف فلجأت على الفور للمنصة الالكترونية الخاصة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية «eCrime»، التي تدخلت على الفور وأنقذتها و 4 شابات خليجيات أخريات، من عمليات احتيالية كان ينفذها المتهم باستخدام صورهن عبر 5 حسابات وهمية، استدرج من خلالها أكثر من 50 شاباً، لافتا إلى أن المحتال "خليجي" اعترف بجرائمه وأحيل الى النيابة العامة.

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