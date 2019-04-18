محتالون يستغلون أسماء مؤسسات وطنية في الاحتيال الهاتفي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي من أساليب الاحتيال الهاتفي والإلكتروني، التي تطال أسماء مؤسسات، وفعاليات محلية، وأحداث عالمية تجري استضافتها.

وأوضحت أن محتالين يستغلون أي مناسبة في الدولة للكسب غير المشروع، من خلال الترويج للفوز بجوائز وهمية، واستدراج الضحايا في عمليات مدبّرة.

وأكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، العميد عمران أحمد المزروعي، أهمية وعي أفراد المجتمع بطرق الاحتيال، واستدراك واستشعار الحيل المختلفة لممتهني الاحتيال الهاتفي، الذين يستهدفون سرقة مدّخرات ضحاياهم.

وطالب بألا تنطلي عليهم تلك الخدع، وعدم تحويل أي أرصدة شحن هاتفية، أو إيداع مبالغ مالية لحسابات مصرفية، أو الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية أو الأرقام السرية لبطاقاتهم البنكية لأي متصل كان.

وشدّد على عدم التجاوب مع تلك الاتصالات التي تستهدفهم عشوائياً، لافتاً إلى أن بعض الرسائل الخادعة تحتوي على مضامين مثل «تحديث أو حظر البطاقة البنكية»، ومذيلة بأرقام هاتفية للتواصل، وأرقام حسابات بنكية لإيداع المبالغ المالية.

وتنفذ شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حملة «خلّك حذر»، للتصدّي لجميع الأساليب الإجرامية المتجددة في الاحتيال الهاتفي والإلكتروني.