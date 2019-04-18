آسيوي يبيع شاحنة مسروقة بـ 11 ألف درهم

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

حجزت محكمة الجنح، في الفجيرة، قضية آسيوي سرق شاحنة من الشركة التي يعمل فيها، مستغلاً غياب جميع الموظفين ليلاً، ثم باعها إلى شخص من جنسيته نفسها بسعر رمزي، وصل إلى 11 ألف درهم.

ووفق أوراق القضية، يعمل المتهم الأول في إحدى الشركات الخاصة بالبناء، وأنه سرق شاحنتين من الشركة ليلاً، وباع شاحنة للمتهم الثاني، مغرياً إياه بالقيمة الرمزية التي لا تتجاوز 11 ألف درهم للشاحنة الواحدة، وقبض ثمنها، مستغلاً غياب مدير الشركة الذي فوجئ باختفاء الشاحنتين، حينما باشر العمل صباح اليوم التالي.

وقال المتهم الثاني، الذي اشترى الشاحنة، أمام الهيئة القضائية، إن المتهم الأول خدعه، وأوهمه بأن الشاحنة ملك له، وليست للشركة التي يعمل فيها، كما أنه سلمه مبلغ 11 ألف درهم، ووعده بإنهاء الأوراق الرسمية اللازمة بعد 10 أيام، إلا أنه قبض عليه باعتباره شريكاً في القضية، لافتاً إلى أنه لم يتسلم أي إثبات يدل على أنه اشترى هذه الشاحنة.