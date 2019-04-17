أسيوي يصر على التحرش بامرأة من الشارع إلى مقر عملها

المصدر: محمد فودة-دبي

أصر أمين مخزن أسيوي على مواصلة التحرش وهتك عرض امرأة أسيوية بالإكراه رغم هروبها منه في الشارع ودخولها إلى مقر عملها، وسبب لها إصابات أعجزتها عن العمل أقل من 20 يوماً بسبب غضبه من مقاومتها له، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات حيث تجري محاكمته.



وأفادت المجني عليها بأنها كانت تقف أمام صالون نسائي تعمل به في المدينة العالمية، وفوجئت بالمتهم يتقدم ناحيتها ثم أمسك بمنطقة حساسة في جسدها دون أي مقدمات، فأبعدته، لكنه حاول الإمساك بها مرة أخرى، فقاومت، ما جعله يدفعها بقوة حتى سقطت على الأرض، واستغاثت بزميلتها، ثم تمكن من الهروب إلى الداخل لكنه لاحقها فتمكن زملاؤها من الإمساك به، لكنه بدا في حالة غير طبعية، وأكد عدم مبالاته بالقبض عليه، لافتاً إلى تعرضها لإصابات في يدها وكدمة في ظهرها.



وتمكنت شرطة دبي من القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة في دبي حيث اعترف بتهم هتك العرض بالإكراه، والاعتداء على سلامة الغير وتعاطي المشروبات الكحولية.