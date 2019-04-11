3000 درهم غرامة لامرأة وصفت زوجة طليقها بـ"الحصان"

المصدر: محمد فودة-دبي

قضت محكمة الجنح في دبي بغرامة 3000 درهم بحق امرأة بريطانية سبت زوجة طليقها "تونسية" الذي توفي أخيراً عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واصفة إياها بالحصان، ومستنكرة أن يتركها زوجها من أجل امرأة مثل هذه.

وأثارت هذه القضية اهتمام وسائل الإعلام البريطانية التي تعاطت معها بطريقة غير موضوعية، حيث استنكرت محاكمة المرأة، دون النظر إلى أن الدعوى رفعت من قبل امرأة تعرضت لاعتداء لفظي بفعل مجرم بحسب نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدولة.

ووجهت النيابة العامة إلى المرأة البريطانية التي تبلغ من العمر 55 عاماً تهمة الإساءة عبر وسائل تقنية المعلومات للمجني عليها، وذلك بعد أن حررت الأخيرة بلاغاً بحقها في مركز شرطة جبل علي بتاريخ 22 مايو 2017.

وحدثت الواقعة حين علمت المتهمة وهي من أصول إيرانية أن زوجها السابق تزوج عليها بعد أن رأت صورته مع زوجته الجديدة على فيس بوك، فنشرت تعليقات بلغتها الأم "الفارسية" تصفه فيها بالمعتوه وتصف زوجته بالحصان.

وحين علمت المتهمة أن زوجها توفى قدمت إلى دبي برفقة ابنتها في شهر مارس 2109 دون أن تعلم أن بلاغاً حرر ضدها ودعوى منظورة أمام القضاء، فتم إيقافها والإفراج عنها بكفالة على ذمة القضية.

وقدمت المتهمة التماساً للمحكمة بتاريخ 4 ابريل الماضي، ثم أجلتها المحكمة إلى جلسة 11 ابريل، وطلب محامي المجني عليها تأجيل النظر في القضية لحين سداد الرسوم، فيما طلب محامي المتهمة من هيئة المحكمة التأجيل للوصول إلى تسوية مع الضحية حتى تتنازل عن القضية، والدفاع عن موكلته، لكن أجل رئيس الهيئة الحكم إلى آخر اليوم، وقضت المحكمة بإدانة المتهمة وإلزامها بسداد غرامة 3000 درهم.