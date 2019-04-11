ضبط عصابة تزوير عقود الإيجار في عجمان

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

تمكنت شرطة عجمان من ضبط عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص بتهمة تزوير مستندات رسمية لعقود إيجار وسندات قبض صادرة من جهات حكومية.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد سعيد النعيمي، بورود معلومات إلى الإدارة بوجود شخص عربي يدعى (م.م.ج) يعمل في تزوير مستندات رسمية خاصة لجهات حكومية مقابل مبالغ مالية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل فريق عمل للتحري، تم القبض على المتهم متلبساً بتزوير عقد إيجار سكني مع ملحقاته من فواتير الكهرباء والماء مقابل 2500 درهم، وضُبط بحوزته عدد من المستندات الأخرى المزورة، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة بالتعاون مع شخصين آخرين هما (م.ح.م - عربي) و(م.س.ج - آسيوي)، وتمكنت الشرطة من ضبطهما، وبسؤالهما عن الواقعة اعترفا بالتهمة المنسوبة إليهما، وأحيل المتهمون وملف القضية إلى النيابة العامة.

ونوه النعيمي، بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي مكنتهم من القبض على المتهمين، محذراً من أي تزوير أو تحريف أو تلاعب في المستندات والوثائق الرسمية.