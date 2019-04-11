عربي يدفع حياته نتيجة انشغاله بالهاتف

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

لقي رجل عربي (49 سنة) مصرعه، فيما أصيبت زوجته وولداه نتيجة تدهور مركبته على شارع الاتحاد في إمارة عجمان، بسبب انشغاله بالهاتف أثناء القيادة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن الحادث وقع على شارع الاتحاد بمنطقة الزوراء في عجمان، نتيجة انشغال السائق (ب.ش.غ - عربي) بالهاتف، ما أدى إلى انحراف مركبته بشكل مفاجئ وارتطامها برصيف الشارع ثم تدهورها على الجزيرة الوسطية بين الشارعين.

وعلى الفور انتقلت دوريات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين إلا أن سائق المركبة توفي إثر تعرضه لارتطام شديد أثناء تدهور المركبة، نتيجة عدم استخدامه حزام الأمان، فيما أصيبت زوجته (35 سنة) وولداه (3 و4 سنوات) بإصابات بسيطة، حيث تلقوا العلاج اللازم في المستشفى.

وأشار الفلاسي إلى أن الانشغال بالهاتف أصبح من الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث المرورية، مشدداً على ضرورة التركيز وترك الهاتف نهائياً أثناء القيادة لما له من عواقب خطرة في خسائر الأرواح والممتلكات، مؤكداً ضرورة عدم إهمال وضع حزام الأمان، والالتزام بقواعد المرور.