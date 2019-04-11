شرطة الشارقة تنقذ طفلاً اختبأ داخل مركبة والده

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

تمكنت شرطة الشارقة والدفاع المدني من تقديم المساعدة لشخص اتصل بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة مستغيثاً، يطلب مساعدته في البحث عن ابنه الذي يبلغ من العمر عامين ونصف العام في وقت متأخر من الليل، ونجحت في إنقاذ الطفل من داخل مركبة والده.

وعلى الفور تمت الاستجابة للمستغيث وقامت دوريات مركز شرطة واسط الشامل والدفاع المدني بالانتقال إلى موقع البلاغ وبالبحث عن الطفل داخل وخارج المنزل ولم يتم العثور عليه، فشك فريق البحث بأن الطفل داخل المركبة المتوقفة داخل فناء المنزل والتي تعود لوالد الطفل، وتمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ الطفل عن طريق فك الصندوق الخلفي للمركبة، وتم العثور عليه داخلها بعد أن أقفلها على نفسه عن طريق الخطأ، وكان بحالة صحية جيدة.

وعلى الفور تم إجراء الكشف الطبي المبدئي على الطفل من قبل رجال الإسعاف الوطني، ثم تم نقله إلى مستشفى القاسمي للتأكد من حالته الصحية وإجراء الفحوص اللازمة له.

وأشادت أسرة الطفل بما قام به رجال شرطة الشارقة والدفاع المدني والإسعاف الوطني، معربين عن شكرهم على ما يقدمونه للمواطن والمقيم من رعاية واهتمام يعكس حرصها على إسعاد مواطنيها والمقيمين على أرضها، واهتمامها بكل فرد من أفراد المجتمع وحسن معاملتها لهم.