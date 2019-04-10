جريمة في مركز تدليك .. والضحية لم تستنجد

المصدر: محمد فودة-دبي

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظف عربي الجنسية يبلغ من العمر 34 عاماً، يتهمة اغتصاب امرأة أسيوية داخل مركز تدليك وجنحة انتحال وظيفة مفتش بإحدى الجهات الحكومية.



وقالت المجني عليها إنها لا تعرف المتهم ولا تربطه بها علاقة، إلا من خلال الواقعة، لافتة إلى أنها حضرت إلى الدولة بتاشيرة زيارة أواخر العام الماضي، ثم التحقت بالعمل لدى مركز تدليك، وفي صباح أحد الأيام فوجئت بشخص يدخل مرتدياً زي إماراتي، وادعى أنه مفتش لدى جهة حكومية، ودخل إلى المكان وبدأ في تصوير الغرف، ثم سألها عن وضعها فأخبرته بأنها تعمل على تعديل وضعها لكنه لم يلتفت إليها وحين حاولت الاتصال بمديرة المركز متعها من ذلك، ثم اخبرها بأنه سوف يتجاوز عن مشكلاتها إذا طاوعته ثم اقتادها بالقوة إلى إحدى الغرف، وطلب منها ممارسة الجنس إلا أنها رفضت وقاومته فاعتدى عليها بالقوة، مشيرة إلى أنه لم تصرخ أو تسننجد بأحد لخوفها منه بسبب فارق القوة.



وقال شاهد من شرطة دبي إنه انتقل إلى موقع البلاغ فور وروده، وعاين الموقع وشاهد المتهم يدخل عبر كاميرات المراقبة التي لم تكن تغطي الغرفة التي شهدت الجريمة -حسب ادعاء المجني عليها-، وتم تحديد هوية المتهم وضبطه في مكان عمله وتوجيه تهمتي الاغتصاب وانتحال الشخصية إليه، وتعرفت عليه المجني عليها في طابور التشخيص وبدا عليه التأثر، فيما أنكر المتهم التهمتين الموجهتين إليه مشيراً إلى أنه واقعها برضاها.