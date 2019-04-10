شرطة عجمان تضبط عصابة تزوير عقود الإيجار

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط عصابة من ثلاثة أشخاص بتهمة تزوير مستندات رسمية لعقود إيجار وسندات قبض صادره من جهات حكومية.

وحول تفاصيل القضية أفاد سعادة المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان بورود معلومات حول وجود شخص عربي يدعى (م.م.ج) يعمل بتزوير مستندات رسمية خاصه لجهات حكومية مقابل مبالغ مالية.

وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتشكيل فريق عمل للتحري، تم القاء القبض على المتهم متلبساً بتزوير عقد إيجار سكني مع ملحقاته من فواتير الكهرباء والماء مقابل مبلغ وقدره (2,500) درهم، وضُبط بحوزته عدد من المستندات الأخرى المزورة، واعترف بارتكابه للجريمة بالتعاون مع شخصين آخرين وهما (م.ح.م) عربي الجنسية و(م.س.ج) آسيوي الجنسية، وتمكنت الشرطة من ضبطهما، وبسؤالهما عن الواقعة اعترفا بالتهمة المنسوبة إليهما، وأحيل المتهمون وملف القضية إلى النيابة العامة.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، محذراً من أي تزوير أو تحريف أو تلاعب بالمستندات والوثائق الرسمية، داعياً الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يرتكب هذا النوع من الجرائم أو أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.