غريب يقتحم مركبة في دبي ويطلب من سائقها توصيله إلى وجهة مجهولة

المصدر: محمد فودة-دبي

فوجئ سائق سيارة كان يقود على شارع خدمات في منطقة الخبيصي بدبي بشخص يفتح باب المركبة ويجلس إلى جواره وكانت تفوح منه رائحة مشروبات كحولية، وطلب منه توصيله، فاستفسر منه السائق عن وجهته، فرد الدخيل الغريب قائلاً، "وصلني" فأخبره صاحب السيارة أنه ملتزم بدوام ولا يستطيع ذلك، واستأذنه في النزول من سيارته، ما أثار غضب الرجل واحتد النقاش بينهما، فهدده السائق بإبلاغ الشرطة، الأمر الذي زاد من غضب الشخص الذي سب الشرطة والذات الإلهية، وحين نزل من السيارة بعد كثير من الجدال، حاول العودة مجدداً لكن السائق أغلق الباب بالقفل، فتصرف الرجل بطريقة جنونية وظل يركل السيارة، وكسر المرآة الجانبية، فاتصل صاحبها بشرطة دبي التي حضرت فوراً إلى المكان وقبضت على المتهم وأحالته إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات بتهمة سب الذات الإلهية، وتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المرخص بها، وإتلاف ممتلكات الغير.

وذكر شاهد من شرطة دبي أن الواقعة حدثت في حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً، فانتقل بالدورية إلى المكان في منطقة الخبيصي، وكان المتهم في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيه المشروبات الكحولية، فتم تصوير المركبة وجلبه إلى مركز الشرطة.