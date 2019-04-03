سقوط عصابة «الاحتيال الهاتفي» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شرطة عجمان، عصابة مكونة من 24 آسيوياً، أجرت اتصالات احتيالية بالجمهور، بهدف الاستيلاء على أموالهم.

وأفاد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، العميد عمران أحمد المزروعي، بأن الجُناة استنزفوا ضحاياهم بعد التغرير بهم، بحصولهم على جوائز مالية، موضحاً أنهم كانوا يطالبونهم بتحويل أرصدة إعادة تعبئة بطاقات هاتفية، لاستكمال إجراءات استلام الجوائز الوهمية.

وقال إن هذه الواقعة تعدّ استكمالاً لقضيتين مماثلتين، تم الإعلان عن تفاصيلهما مطلع فبراير الماضي، وأسفرتا عن ضبط عصابة آسيوية آنذاك.

ووفقاً لمدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في «المديرية»، العقيد سلطان الكعبي، فإن الإجراءات، التي تم اتخاذها، أسهمت في التوصّل إلى أفراد العصابة، الذين كانوا يديرون عملياتهم من داخل شقة في عجمان، وتم ضبط عدد من الهواتف المتحركة، والمبالغ المالية، وشرائح الاتصال، التي تم استخدامها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس.

وأشار إلى أن بلاغات وردت من الضحايا، الذين تم استهدافهم عشوائياً من قبل أفراد العصابة، حيث قاموا بتحويل الأرصدة الهاتفية قبل أن ينقطع الاتصال بهم، واكتشافهم أنهم تعرضوا للاحتيال، وخسارة أموالهم.

وطالب الجمهور بتجنب الاستجابة للمكالمات الخادعة، وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يدّعون أنهم ربحوا جوائز مالية، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626)، أو عن طريق الرسائل على الرقم (2828).