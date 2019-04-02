اتهام زوجين بالاستيلاء على مليون درهم مقابل «جواز سفر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحالت النيابة العامة في دبي رجلاً عربياً هارباً (غيابياً) وزوجته (حضورياً» إلى محكمة الجنح، بتهمة الاستيلاء على مليون درهم عن طريق الاحتيال على رجل عربي، أوهمه المتهم بقدرته على استخراج جواز سفر له من دولة خليجية، بدعوى أن له صلات قوية بالحكومة، وفرّ مباشرة بعد أن حصل على المبلغ.

وأفادت النيابة، بأن المتهم بدأ جريمته عام 2013، بعد أن تعرف إلى المجني عليه (من جنسيته)، وعرض عليه استخراج جواز سفر خليجي، مُدعياً علاقته القوية بحكومة الدولة الخليجية. وطلب المتهم من المجني عليه 610 آلاف درهم نقداً، ثم حرر المجني عليه شيكين، وتمكنت زوجة المتهم من صرفهما، وبعد مطالبات استمرت 18 شهراً، اختفى المتهم، وتبين أنه مُبعد عن الدولة منذ عام 2002، ولم يدخل إلى البلاد وفقاً للأنظمة.