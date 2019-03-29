الإعدام لخليجي هتك عرض طفل داخل سيارته

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

قضت محكمة الجنايات في الفجيرة بالإعدام على متهم خليجي هتك عرض طفل قاصر يبلغ من العمر 13 عاماً يحمل جنسية دولة عربية مرات عدة.

وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ إلى الجهات المختصة من والدة المجني عليه يفيد باستدراج المتهم لابنها القاصر إلى مركبته ثم هتك عرضه بالاكراه مرات عدة، إذ ان المجني عليه أحس بعد فترة بالخوف من تكرار هذه التجربة فقام بإبلاغها من أجل حمايته منه.

وفور ورود البلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة تم التحري والقبض على المتهم وبعد التحقيق تبين هتك عرض الفتى وعلى ضوء ذلك أحيل المتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهم هتك عرض، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

وكانت هيئة المحكمة أخضعت المجني عليه إلى فحص الطب الشرعي للتأكد من صحة الدعوى، وأكد التقرير الطبي من تكرار هتك عرض الفتى، وعلى ضوء ذلك أصدرت المحكمة قرارها بالإعدام على المتهم.

وأكد المتهم خلال الجلسات السابقة أن المجني عليه ذهب معه برضاه في المركبة الخاصة به وهي من نوع نقل خاص، ما يؤكد تعذر ممارسة الرذيلة بداخلها.