العثور على جثة آسيوي في خور رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

أفاد نائب مدير عام العمليات الشرطية في شرطة رأس الخيمة، العميد عبدالله علي منخس، بعثور شرطة رأس الخيمة على جثة شخص آسيوي، في خور بحر رأس الخيمة، مشيراً إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات، يفيد بوجود جثة رجل على خور بحر رأس الخيمة، فتوجهت جميع الجهات المختصة إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة متحللة، وبعد الفحص المبدئي عليها تبين أنها تعود لنحو يوم، كما أفادت التقارير المبدئية والمعلومات التي تم الحصول عليها، بأن الجثة تعود لرجل آسيوي، في العقد الخامس من العمر، وأمرت النيابة العامة باستكمال الفحوص الطبية عن طريق الطب الشرعي، لتحديد سبب ووقت الوفاة.

وأوضح أن شرطة رأس الخيمة تبذل قصارى جهدها لمعرفة سبب الوفاة، مؤكداً أن أجهزة الشرطة في الدولة على قدرة وكفاءة، للوصول إلى المعلومات المطلوبة كافة، التي تمس المجتمع وتحقق أمنه.