ضبط مستودع لتقليد العلامات التجارية في عجمان

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، مستودعاً في المنطقة الصناعية، يقوم بطباعة علامات تجارية عالمية على الملابس الجاهزة، حيث تم مصادرة ثمانية قوالب يستخدمها المستودع في عملية التقليد، كما تم التحفظ على آلة تستخدم للغرض نفسه.

وجاءت هذه الخطوة بعد ورود شكوى إلى الدائرة من إحدى العلامات التجارية في الإمارة، تفيد بوجود مستودع يتولى طباعة العلامات التجارية العالمية على ملابس جاهزة، وبناءً عليه تم التحقق من الأمر وتنفيذ النزول الميداني للمستودع محل الشكوى، بواسطة مفتشي قسم مكافحة الغش التجاري في الدائرة، وتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه المنشأة.

وأكد مدير قسم مكافحة الغش التجاري، حسن علي الشحي، حرص الدائرة الدائم على ضبط ورقابة أسواق الإمارة، بما يضمن سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها لمواصفات الجودة، وذلك انطلاقاً من دور الدائرة في حماية حقوق المستهلكين، والمحافظة على حقوق العلامات التجارية.

وأشار إلى أن الدائرة تتلقّى الشكاوى المتعلقة بالغش التجاري والممارسات السلبية، عبر رقم الاتصال الموحد لحكومة عجمان (80070)، كما توفر الخدمة الذكية للشكاوى من خلال الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي للدائرة.