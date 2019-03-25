شرطة دبي تضبط 39 سائقاً هربوا بعد دهس والتسبب في وفاة 8 وإصابة 34 شخصاً

المصدر: محمد فودة-دبي

سجلت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بشرطة دبي، 39 بلاغ دهس وهروب، خلال العام الماضي، أسفرت عن وفاة ثمانية أشخاص، و34 إصابة، بواقع خمس إصابات بليغة، وتسع متوسطة، و17 إصابة بسيطة.

وكشف مدير الإدارة، العميد جمال الجلاف، عن ضبط 1126 مركبة تراكمت عليها مخالفات، من بينها 191 مركبة عليها غرامات قيمتها 14 مليون درهم، لافتاً إلى أن الإدارة ضبطت 19 شخصاً، تورطوا في معاكسات نساء، خلال العام الماضي.

وتفصيلاً، قال الجلاف، في تصريحات صحافية، إن الإدارة العامة للتحريات بذلت جهداً كبيراً لضبط حالة الطريق، وتوقيف الأشخاص المتجاوزين، سواء من خلال القيادة بطيش وتهور، أو إزعاج ومعاكسة الآخرين، لافتاً إلى حجز 76 مركبة، نتيجة القيادة بتهور وتعريض حياة الآخرين للخطر، و38 مركبة تصدر ضجيجاً، وذلك من إجمالي 11 ألفاً و682 مخالفة سجلت بواسطة فرق العمل في الإدارة، شملت عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، وعدم ربط حزام الأمان والانحراف المفاجئ، وتغيير لون المركبة دون تصريح ومخالفات أخرى.

وأضاف أن إجمالي المركبات المضبوطة، خلال العام الماضي، لأسباب مرورية مختلفة بلغ 1126، شملت191 مركبة تراكمت عليها مخالفات قيمتها 14 مليون درهم.

وأشار إلى ضبط 39 سائقاً تورطوا في حوادث دهس ثم هربوا بعد ارتكابها، متسببين في ثماني حالات وفاة، و34 إصابة متفاوتة، لافتاً إلى أن الهروب يعد جريمة كبرى وقضية جنائية، لافتاً إلى أنه من الوارد أن يرتكب أي شخص حادثاً مرورياً، لكن ترك الضحية والهروب عمل غير أخلاقي، يحاسب عليه قضائياً.