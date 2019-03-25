سجَّل سيارته باسم سيدة وارتكب مخالفات بـ95 ألف درهم

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

فوجئت سيدة خليجية في الشارقة باستلامها رسائل نصية من إدارة المرور، خلال مدة قصيرة، تفيد بارتكابها مخالفات قيمتها 95 ألف درهم، إذ تبيّن بعد مراجعتها لإدارة المرور بأن زوج أختها سجل السيارة باسمها، دون علمها، واستخدمها، وارتكب تلك المخالفات، ما جعلها ترفع قضية ضده. واستمعت محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال المجني عليها، حيث أكدت أن المتهم قام بفتح ملف مروري باسمها، ولم يعلمها بذلك، وبعد وقت من الزمن وردت إليها رسائل نصية من إدارة المرور على رقم هاتفها بوجود مخالفات عليها مترتبة ومتراكمة.

وتابعت أنها بمراجعة المرور، وأخذ رقم السيارة، تبين أن السيارة يستخدمها زوج أختها، واعترف لها بأنه هو من قام بتسجيل السيارة دون علمها، وطلبت منه إغلاق الملف المروري، لكنه لم يفعل، وحاولت الوصول إلى اتفاق لتسديد المخالفات، ولكن دون جدوى، فاضطرها لتقديم شكوى ضده.

وواجهت المحكمة المتهم بما نسب إليه من تهم وأقوال الشاكية، فأنكرها، وقال إن الشاكية هي من قامت بتسجيل السيارة، بعد ذهابها إلى إدارة المرور ودفع الرسوم، وقدم وصلاً يؤكد ذلك لهيئة المحكمة. وأجلت المحكمة القضية إلى تاريخ الثامن من أبريل المقبل لاستدعاء الشهود.

المحكمة واجهت المتهم بما نسب إليه من تهم وأقوال الشاكية فأنكرها.