براءة خليجية من سحر زوجها المريض

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

برأت محكمة الاستئناف في الفجيرة، امرأة خليجية من تهمة ممارسة السحر والشعوذة بغرض إيذاء زوجها وتسخيره لمصالحها.

وكان ابن الزوج قد دخل إلى منزل والده المريض للحصول على أوراق رسمية لاستكمال إجراءات خاصة بتعيينه ولياً على العائلة حتى يتصرف في أموال والده لحين شفائه، بعد استغراقه في غيبوبة تجاوزت خمسة أشهر، وأثناء أخذ الأوراق انتبه إلى وجود كتابات غامضة، فأخذها للتأكد منها.

ورفع الابن دعوى ضد زوجة والده، يتهمها بممارسة السحر والشعوذة، وحكمت محكمة أول درجة على زوجة الأب بدفع غرامة 10 آلاف درهم، فيما برأتها محكمة الاستئناف لعدم وجود دليل.