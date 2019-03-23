اتهام إفريقيين بخطف فتاة والاعتداء عليها

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

حدّدت محكمة الجنايات في رأس الخيمة جلسة 27 مارس الجاري، للنطق بالحكم على شابين يحملان جنسية دولة إفريقية متهمين بخطف فتاة والاعتداء عليها بالضرب وتهديدها بالقتل وطلب 10 آلاف درهم فدية مقابل تركها.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم الأول خطف المجني عليها بالقوة من منزلها، وأجبرها على الصعود إلى مركبته، فيما هددها الثاني بالقتل بالسلاح الأبيض، وطلب منها 10 آلاف درهم مقابل تركها.

وأنكر المتهمان، خلال جلسة الأسبوع الماضي، الاتهامات المسندة إليهما، وأفاد الأول بأنه لا يعرف المجني عليها ولم يختطفها. فيما أنكر المتهم الثاني الاعتداء على المجني عليها أو التعرض لها.