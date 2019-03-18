مصادرة 16 طن بضائع مخالفة في العين

المصدر: العين ــ الإمارات اليوم

نفّذت إدارة الرقابة والتفتيش بالقطاع الشرقي لبلدية مدينة العين حملة تفتيشية على الباعة الجائلين، بمشاركة مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وقسم متابعة المخالفين والأجانب بشرطة العين، حيث تمت مصادرة 16 طناً من البضائع المخالفة، وتحرير 41 مخالفة، وشملت البضائع لحوماً فاسدة وخضاراً وفواكه.

وتأتي الحملة ضمن أهداف بلدية العين في الحفاظ على المظهر العام والصحة والسلامة والسكينة، ومكافحة الظواهر السلبية في المدينة، التي تشمل مخاطر صحية عدة تؤثر في سلامة وصحة الفرد والمجتمع، لما لها من نواتج وأضرار على البيئة، ومخاطر اقتصادية تؤثر في جودة السلع ومنافذ البيع الموجودة في المدينة.

وقال رئيس قسم المظهر العام بالقطاع الشرقي، أحمد سرحان الحمودي، إن الإدارة تنفذ حملات تفتيشية، تراوح بين ست و10 حملات سنوياً، تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، ويتم خلالها تحرير مخالفات تصل قيمتها إلى 1000 درهم، وتحويل المخالفين إلى قسم متابعة المخالفين والأجانب بشرطة العين، أما البضائع المخالفة فتتم مصادرتها من قبل «تدوير» لإتلافها.