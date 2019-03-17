خلافات غرامية وراء جريمة قتل في مركز مساج بدبي

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عامل يحمل جنسية دولة آسيوية قتل حبيبته السابقة داخل مركز المساج الذي تعمل به خنقاً وذلك بسبب خلافات غرامية بينهما كانت قد بدأت حين استلمت منه مبالغ مالية منه بعد أن وعدته بالزواج.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن الجاني توجه إلى المركز الذي تعمل به في أحد الفنادق بمنطقة الرفاعة، باعتباره زبون، وحين اختلى بها في غرفة التدليك، حاول التفاهم معها وتذكيرها بعلاقتهما السابقة ثم طلب ممارسة الجنس معها فرفضت وطردته، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي فغضب بشدة، وأمسكها من الخلف ثم لفّ ذراعه حول رقبتها حتى سقطت على الأرض وضغط على رقبتها ثم تناول منشفة ووضعها على فمها حتى كتم أنفاسها وأنهى حياتها ، انتقاماً منها لسوء سلوكها معه.