إخلاء بناية سكنية إثر سقوط أجزاء منها بسبب الأمطار برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أخلت فرق الطوارئ والأزمات وشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني، اليوم بناية سكنية مكونة من ستة طوابق من قاطنيها إثر سقوط أجزاء منها نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العميد عبدالله خميس الحديدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا الساعة 12 ظهراً يفيد بوقوع أجزاء اسمنتية بناية سكنية في رأس الخيمة نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة، وتابع أنه تم على الفور إرسال الجهات المعنية في فريق الطوارئ والأزمات والكوارث وفرق الشرطة والدفاع المدني وسيارات الإسعاف والإنقاذ وعناصر دائرة الخدمات العامة والهلال الأحمر برأس الخيمة إلى موقع البلاغ وتم اتخاذ كافة التدابير الأمنية وإجراءات الأمن والسلامة.

وأوضح أنه تبين فور وصول الجهات المعنية أن البناية السكنية مأهولة بالسكان حيث تم إخلائها بالكامل دون أي إصابات، كما تم التأكد من أن المباني السكينة القريبة منها لم تتأثر، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من سلامة المبنى ومدى صلاحيته للسكن من عدمه كما تم تقديم الدعم والمساندة لسكان البناية وتم التعرف لاحتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.