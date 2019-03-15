وفاة مواطن وإصابة آسيوي بتصادم بسبب الضباب في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي مواطن (38 عاماً)، أمس، إثر اصطدام مركبته بشاحنة يقودها سائق آسيوي (27 عاماً)، على دوار شارع الإمارات في رأس الخيمة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة السادسة والربع صباح أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على دوار شارع الإمارات، أسفر عن إصابة شخص.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين بعد المعاينة أن الحادث وقع نتيجة عدم انتباه السائق للمركبات القادمة من جهة الدوار، نتيجة الضباب الكثيف على الطريق، حيث كان السائق الآسيوي يقود شاحنته في طريقه الصحيح داخل الدوار قبل أن تصطدم به مركبة المواطن من الخلف بقوة.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة الآسيوي بإصابات متفاوتة فيما توفي المواطن متأثراً بجروحه البليغة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثمان المواطن إلى المستشفى قبل تسليمه لذويه لإتمام مراسم الدفن.

وأوضح أنه تم إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة، مطالباً السائقين بالالتزام بقيادة المركبة على سرعات منخفضة خلال وجود الضباب نتيجة تدني الرؤية، وضرورة تشغيل الإضاءة الخافتة لتنبيه المركبات الأخرى وعدم الانشغال بغير الطريق.