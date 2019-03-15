شرطة أبوظبي تدعو المشاة إلى العبور من الأماكن المخصصة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي المشاة إلى الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة واستخدام الجسور والأنفاق، والالتزام بإشارات المشاة الضوئية على التقاطعات التي تعمل متزامنة مع الإشارات الضوئية لتنظيم حركة سير المركبات وعبورهم الطرق بأمان دون تعرضهم لحوادث الدهس.

وحثت المشاة على الانتباه وعدم الانشغال بالهاتف أثناء العبور لتفادي تعرضهم لحوادث الدهس، مؤكدة أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة.

ودعت السائقين إلى الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم.