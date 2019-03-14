حوادث بين 68 مركبة بسبب الضباب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تلقت مراكز القيادة والتحكم في ادارة العمليات بشرطة ابوظبي 205 بلاغات مرورية، عبر هاتف الطوارئ 999 على مستوى أبوظبي والعين والظفرة أثناء تشكل الضباب في الساعات الأولى من صباح اليوم .

وتسبب تشكل الضباب في وقوع حوادث متفرقة بين 68 مركبة في أبو ظبي على امتداد شارع الشيخ مكتوم بن راشد في أبوظبي، باتجاه الخارج نتج عنها 10 إصابات صنفت بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي المفرق والرحبة.

وأوضح مدير إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية العميد ناصر سليمان المسكري أن مراكز القيادة والتحكم تعمل على استقبال المكالمات والتعرف على مكان البلاغ والتواصل مع الجهة المسؤولة للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر كوادرها البشرية.

ودعا نائب مدير مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية العميد أحمد عبد الله الشحي قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة في الاحوال الجوية المتقلبة وإتباع قواعد وإجراءات السلامة.

وطالب السائقين عند وقوع أية حادث التواصل مع مراكز القيادة والتحكم على خط الطوارئ 999، مع إعطاء الوصف الصحيح للموقع وإخراج المركبات عن الطريق، وتشغيل الإشارات التحذيرية الأربع .

ونصح السائقين بمتابعة نشرات حالة الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية وتجنب الضغط فجأة على الفرامل لتفادي الانزلاق، واستخدام ماسحات الزجاج وأنوار السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الافقية ،و التأكد من جاهزية المركبة "عند تقلبات الطقس" وإجراء الصيانة لها وفحص سلامة أجهزة الفرامل والإطارات، والتدفئة والتبريد.