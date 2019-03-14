وفاة مواطن بحادث تصادم في رأس الخيمة بسبب الضباب

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي مواطن يبلغ من العمر 38 عاماً، صباح أمس، إثر اصطدام مركبته بشاحنة من جهة الخلف يقودها سائق من جنسية دولة آسيوية يبلغ من العمر 27 عاماً على دوار شارع الإمارات برأس الخيمة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة العقيد أحمد الصم النقبي، إن غرفة العمليات تلقت الساعة السادسة والربع صباحاً بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على دوار شارع الإمارات برأس الخيمة، أسفر عن إصابة شخص.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بعد المعاينة أن الحادث وقع نتيجة عدم انتباه السائق المواطن للمركبات القادمة من جهة الدوار نتيجة الضباب الكثيف على الطريق، حيث كان السائق الآسيوي يقود شاحنته على طريقها الصحيح داخل الدوار قبل أن تصطدم به مركبة المواطن من جهة الخلف بقوة.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن وفاة المواطن متأثراً بجروحه البليغة وإصابة الآسيوي بإصابات متفاوتة، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثة المواطن للمستشفى تمهيداً لتسليمها إلى ذويه لإتمام مراسم الدفن.

وأوضح أنه تم إحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات اللازمة، وتابع أنه يجب على السائقين الالتزام بقيادة المركبة بسرعات منخفضة خلال وجود الضباب نتيجة تدني الرؤية، وضرورة تشغيل الإضاءة الخافتة لتنبيه المركبات الأخرى وعدم الانشغال بغير الطريق.