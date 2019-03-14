حبس وإبعاد مديرين أوروبيين اعتديا على شخص منعهما من التحرش بامرأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس وإبعاد شقيقين أوروبيين يبلغان من العمر 27 و30 عاماً يعملان مديري مشاريع، ثلاثة أشهر والإبعاد لاعتدائهما على رجل أوروبي أمام زوجته، في مشاجرة بدأت بمعاكستهما زوجة صديق المجني عليه أثناء تناولهم العشاء داخل أحد المطاعم في مركز دبي المالي.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، فإن المجني عليه تحفظ على سلوك المتهمين اللذين كانا برفقة والديهما، وطلب منهما التزام الأدب وعدم التحرش بزوجة صديقه، إلا أن أحدهما عاجله بلكمة كسرت أسنانه الأمامية، وحين حاولت زوجته إنقاذه دفعها الآخر فأسقطها أرضاً بينما استمر شقيقه في لكمه.

وبعد أن تدخل الموجودون وفصلوا بينهم حاول والد المتهمين الاعتذار عما بدر من ولديه، اللذين فرا قبل وصول الشرطة لكن تم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة في دبي.

وأقر المتهمان خلال استجوابهما بأنهما اعتديا على الرجل، لكنهما لم يحضرا جلسات المحكمة التي قضت عليهما بالحبس والإبعاد.