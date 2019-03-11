إصابة 4 أشخاص إثر سقوط مركبتهم من فوق جبل ينس برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفاوتة مساء اليوم إثر تدهور وسقوط مركبتهم من جبل يَنس القريب من وادي نقب جنوب مدينة رأس الخيمة.

وقال مصدر في شرطة رأس الخيمة، لـ"الإمارات اليوم" إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بسقوط مركبة بداخلها عدد من الأشخاص من جبل ينس حيث تم إرسال دوريات المرور والإسعاف والإنقاذ لمكان البلاغ وتم اخراج المصابين من المركبة ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر أنه تمت إحالة ملف الحادث للجهات المعنية لاستكمال التحقيقات اللازمة في الحادث، ودعا جميع السائقين إلى ضرورة الانتباه أثناء قيادة المركبات وعدم الانشغال بغير الطريق والتزام السرعات المحددة على الطرقات.