وفاة 3 مواطنين وآسيوي بتدهور مركبة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي ثلاثة مواطنين وآسيوي، تراوح أعمارهم بين 10 أعوام و18 عاماً، وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين، تراوح أعمارهم بين 13 و20 عاماً، بإصابات متفاوتة، إثر تعرضهم لحادث مروري، أمس، نتيجة السرعة الزائدة وانفجار أحد الإطارات، الأمر الذي أدى إلى انحراف مركبتهم وتدهورها على طريق الشيخ محمد بن زايد، في إمارة رأس الخيمة، وفقاً لرئيس قسم المباحث والضبط المروري في شرطة رأس الخيمة، المقدم محمد البحار.

وقال البحار في تصريحات صحافية إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحادث في السابعة إلا خمس دقائق مساء، مضيفاً أن سيارات الدوريات والإسعاف توجهت إلى المكان، ونقلت المتوفين والمصابين إلى مستشفى خليفة التخصصي، فيما نقل مصابان إلى مستشفى صقر الحكومي في رأس الخيمة.

وأكد البحار تسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم، وإحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

من جهته، دعا مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر. وحثهم على التقيد بالقواعد المرورية، حرصاً على أرواحهم، وعلى سلامة مستخدمي الطريق الآخرين.