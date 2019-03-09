الحكم في قضية قتل صاحب سوبر ماركت 25 مارس

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

حجزت محكمة الجنايات في الشارقة قضية قتل صاحب سوبر ماركت، المتهم فيها شخصان آسيويان، إلى تاريخ 25 مارس الجاري، بعد رفض ذوي القتيل قبول الدية والتنازل، مطالبين بالقصاص، إذ أقدم أحد المتهمين على طعن المجني عليه بتاريخ 27 من ديسمبر الماضي بسكين، وسرقا مبلغاً من المال ولاذا بالفرار.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه عندما ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية في شرطة الشارقة يفيد بالعثور على صاحب محل سوبر ماركت غارقاً في دمائه داخل المحل في منطقة ميسلون بالشارقة، وعلى الفور انتقل إلى الموقع فريق من ضباط وأفراد التحريات والتحقيق الجنائي، وخبراء الأدلة الجنائية، وفريق مسرح الجريمة، وتم العثور على المجني عليه ممدداً بين الموت والحياة، والدماء تنزف من جسده، وجرت محاولة إسعافه ونقله إلى المستشفى من قبل فريق الإسعاف الوطني الذي وصل إلى الموقع، إلا أنه فارق الحياة أثناء محاولة إنقاذه، وبمعاينة الجثة تبين أن القتيل تعرض لطعنات عدة نافذة في أنحاء من جسده من قبل مجهول لاذ بالفرار من موقع الجريمة.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات، تمكن الفريق من تحديد هوية أحد الأشخاص الذي يشتبه في أنه على علاقة بالجريمة، وبمتابعة البحث تمت معرفة أماكن تردد المشتبه فيه، وتمكنت الشرطة من القبض على المشتبه فيه، وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بمهاجمة المجني عليه أثناء وجوده في المحل، وطعنه طعنات عدة بسكين كان يخفيها بين طيات ملابسه، وتم ضبط المتهم الآخر لاحقاً.

ذوو القتيل رفضوا

قبول الدية والتنازل

وطالبوا بالقصاص.