مواطن يكشف بالفيديو محاولة احتيال سائق على الشرطة

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

كشف فيديو عن جريمة احتيال وتزوير ارتكبها سائق آسيوي، افتعل حادثاً مرورياً بالدخول بشكل مفاجئ من كتف الطريق إلى حرم الطريق والسير إلى الخلف، فصدمته مركبة لم يستوعب سائقها ما حدث، وادعى المتهم أنه ضحية، وأقنع شرطياً بذلك، فأصدر له تقرير حادث على هذا الأساس، واستعمل التقرير في تصليح سيارته بقيمة 5000 درهم.

وأفاد المجني عليه في الواقعة، (إماراتي)، إنه كان يقود سيارته على طريق من مسربين متعاكسين، وفجأة خرجت أمامه سيارة فان بيضاء، كانت متوقفة على جانب الطريق، ويقودها السائق إلى الخلف، فلم يستطع تفادي الأمر، كونه حصل بسرعة كبيرة، فلم يستوعب ما حدث واصطدم بها، واتصل بدورية الشرطة، التي حضرت، وفوجئ بأن المتهم يدعي أنه المتضرر، وصدقه الشرطي وحرر تقريراً بذلك.

وأضاف أنه لم يرتض بذلك، فتوجه إلى أقرب بناية لمكان الحادث، وطلب من الحارس تسجيل الكاميرات، فلم يستطع ذلك، واتصل بالشرطة، فشاهدت الفيديو لتكتشف أن السائق الأول افتعل الحادث، حتى يصلح سيارته على حساب المجني عليه، فأعادت الشرطة التحقيق في الواقعة، وأحالت السائق المحتال إلى النيابة العامة.