وفاة آسيوي دهساً في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

توفي آسيوي (59 عاماً)، أمس، إثر تعرضه لحادث دهس، أثناء قيادته دراجة هوائية، من قبل مركبة تقودها سائقة عربية على طريق الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً الساعة 8:55 صباح أمس، يفيد بتعرض شخص آسيوي لحادث دهس أثناء قيادته دراجة هوائية، حيث تم على الفور إرسال دوريات المرور وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وأوضح أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن الآسيوي قطع الطريق دون الانتباه، والتأكد من خلوه من المركبات القادمة من الجهة الأخرى، ما أدى إلى دهسه من قبل مركبة تقودها سائقة في الثلاثينات من عمرها، وإصابته بإصابات بليغة.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة الآسيوي في مكان الحادث، متأثراً بإصابته البليغة، متابعاً أنه تم العثور على جثة الآسيوي على بعد 59 متراً من موقع الحادث، نتيجة اصطدام المركبة به بقوة ودهسه بشكل مباشر. وأشار إلى أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وناشد السائقين أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، واتباع التعليمات المتعلقة بقيادة الدراجات الهوائية بطريقة آمنة، وعدم تجاوز المركبات أو عرقلة حركة سيرها، والتأكد من خلو الطريق من المركبات قبل العبور.