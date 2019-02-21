محاكمة سائقين دهسا شخصين في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي ـ الفجيرة

توفي شخصان آسيويان دهساً في حادثين منفصلين، بسبب تخطيهما علامات السير والمرور، بالإضافة إلى عبور أحد المجني عليهما من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتباشر محكمة الاستئناف في الفجيرة محاكمة السائقين المتسببين في الحادثين.

وتعود تفاصيل القضية الأولى، إلى أن المتهم فوجئ أثناء قيادته بوجود شخص آسيوي يعبر الطريق قاصداً الطريق الآخر من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولم يستطع تفادي اصطدامه لتجاوزه السرعة المطلوبة، ما تسبب في دهسه ثم الهروب دون توقف لإسعاف المجني عليه أو الاتصال بسيارة الإسعاف، إذ كان المجني عليه يلفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث، وبسؤال القاضي للمتهم عن سبب هروبه أجاب بأنه خاف من مشهد الحادث وما قد تسبب فيه من أذية لشخص آخر الأمر الذي دفعه للهروب، مشيراً إلى أنه لا صلة له بالمجني عليه ولا يعرفه.

وفي قضية أخرى، نظرت دائرة الفجيرة قضية حادث دهس، يتهم فيها آسيوي قاد سيارته متخطياً علامات السير والمرور، وتسبب في دهس شخص من جنسيته، وأقر المتهم بجريمته.